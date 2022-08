Un nouveau cap à franchir pour le FC Bienne

Le FC Bienne se veut plus ambitieux pour la saison de Promotion League qui approche. Les footballeurs seelandais débutent leur deuxième exercice en troisième division samedi avec une rencontre à 20h contre le Stade Nyonnais. Le FCB pourra compter sur huit nouvelles arrivées pour combler les dix départs. L’effectif a donc passablement été modifié cet été pour une raison particulière : les dirigeants veulent jouer le haut et même la promotion sur deux ans. Le président Dietmar Faes affirme qu’il fallait une équipe « beaucoup plus professionnelle pour atteindre ces objectifs ». Pour lui, la mentalité joue un grand rôle à cet échelon. « C’est ce qu’il a manqué à l’équipe la saison passée ». Il précise « que le saut entre la 1re Ligue et la Promotion League est nettement supérieur à celui entre la Promotion League et la Challenge League ». Il fallait donc « plus de joueurs plus professionnels », ajoute Dietmar Faes. Le président est convaincu que le FCB doit retrouver sa place au plus vite dans la deuxième division nationale.