Un premier point pour le FC Bienne

Le FC Bienne débloque son compteur. Les footballeurs seelandais ont ramené un point de leur déplacement à Chiasso samedi lors de la 2e journée de Promotion League. Score nul et vierge 0-0 au Tessin. « C’était important de ramener un point de ce long déplacement. On aurait pu gagner, tout comme on aurait pu perdre, au final c’est assez juste. Le match a été très disputé, Chiasso pratique un jeu plutôt dur. Il s’est joué sur un terrain en mauvais état, sur lequel il était difficile de maîtriser le ballon », nous a expliqué le président du FCB, Dietmar Faes. Au classement, les Biennois sont 15es avec une unité d’avance sur la barre. /emu