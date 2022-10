Le FC Bienne actionne le couperet

Dix matches et puis s’en va. Edvaldo Della Casa n’est plus l’entraîneur du FC Bienne. Il a été limogé à peine trois mois après son arrivée aux commandes de la formation de Promotion League de football. Les dirigeants seelandais l’ont annoncé mercredi matin. Le technicien italo-brésilien paye les mauvais résultats de son équipe qui occupe l’avant-dernier rang du classement après dix matches. « Il fallait provoquer un choc envers l’équipe », lance Dietmar Faes pour justifier ce changement. Le président du FCB attend désormais un réveil de sa troupe. Une troupe qui n’a fêté qu’un succès depuis le début de saison – pour deux nuls et sept défaites – et accuse un point de retard sur la barre. Car pour l’homme fort de la Tissot Arena, Edvaldo Della Casa est loin d’être le seul responsable de cette situation. « C’est juste un élément, mais je ne peux pas remplacer toute l’équipe. C’est dommage pour lui parce qu’il a très bien travaillé », dit encore l’entrepreneur biennois.