Visa pour les Antipodes pour les Suissesses

L'équipe de Suisse dames disputera l'an prochain pour la deuxième fois de son histoire une phase finale de la Coupe du monde. Elle a obtenu sa qualification grâce à une victoire sur le fil.

Au Letzigrund, les Suissesses ont battu 2-1 le Pays-de-Galles grâce à une réussite de Fabienne Humm à la... 121e minute pour le dernier match dirigé par Nils Nielsen. L'attaquante du FC Zurich a surgi au premier poteau pour dévier un centre de Géraldine Reuteler. Elle a, surtout, eu le bon goût d'éviter à ses coéquipières de vivre une séance de tirs au but aussi crispante qu'indécise.

Même arraché aussi tardivement, le succès de la Suisse est amplement mérité. Menée au score à la 19e après la réussite de la joueuse de Liverpool Rhiannon Robert, la formation helvétique a égalisé avant la pause sur une action lumineuse amenée par Lina Wälti et conclue par Ramona Bachmann.





La VAR cruelle mais juste

En seconde période, les Suissesses devaient inscrire deux buts par Ana-Maria Crnogorcevic (58e) et par Ramona Bachmann (84e) que la VAR annulait justement pour hors-jeu. Ana-Maria Crnogorcevic avait repris directement un penalty qu'elle avait tiré sur le poteau. Quant à Ramona Bachmann, son but, fruit d'un enchaînement magnifique, n'a pas pu être accordé en raison d'une position illicite de Riola Xhemaili au tout début de l'action. Il y a des soirs où le supporter lambda aurait sans doute aimé suivre une rencontre sans la VAR...

Malgré ces coups du sort, la Suisse gardait le bon rythme. Avant le but de Fabienne Humm, elle avait bénéficié de quatre autres chances en or pour marquer. Son immense mérite fut de ne jamais se décourager pour conclure ce barrage de la plus belle des manières avec un but magnifique.





Ramona Bachmann irrésistible

Huitième de finaliste en 2015 face au Canada le pays organisateur, la Suisse s'en ira l'an prochain aux Antipodes pour une Coupe du monde qui se déroulera du 20 juillet au 20 août en Australie et en Nouvelle-Zélande. Elle la disputera avec un nouveau coach puisque Nils Nielsen a décidé de rentrer au Danemark pour des raisons familiales. L'homme ou la femme qui lui succédera pourra compter sur une joueuse d'exception en la personne de Ramona Bachmann. La joueuse du Paris St. Germain a, en effet, survolé ce barrage.

Avant de devoir céder à la 113e minute en raison de crampes, elle fut un danger permanent pour la défense galloise. Avec la qualité de sa frappe, sa technique et cette faculté d'éliminer dans les petits espaces, elle a évolué dans un registre que les autres joueuses présentes sur la pelouse ne pouvaient tenir. Son égalisation à la 45e minute a remis l'équipe sur les bons rails. Regagner les vestiaires à la pause en étant mené au score n'aurait pas été une très bonne idée. /ats-dsa