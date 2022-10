Le FC Bienne a eu le déclic

Le choc psychologique du changement d’entraîneur a eu lieu pour le FC Bienne. Les Seelandais ont gagné 2-1 contre YF Juventus samedi à la Tissot Arena. Il s’agissait du premier match de Jean-Michel Aeby sur la touche en remplacement d'Edvaldo Della Casa. Le FCB engrange enfin une deuxième victoire cette saison après 11 rondes de championnat. Il a connu un bon départ face à la lanterne rouge. Bien démarqué par Anthony De Freitas à l’orée des 16m, Yann-Aimé Kasai a placé son tir dans la lucarne à la 7e. C’est ensuite Anthony De Freitas qui a été bien lancé à son tour et qui a remporté son duel avec le gardien zurichois à la 20e. L’équipe locale a manqué plusieurs occasions et a également laissé plus de place à son adversaire, dont les efforts ont été récompensés un quart d’heure plus tard, mais elle est parvenue à tenir son avantage jusqu’au coup de sifflet final. Le FC Bienne reste avant-dernier du classement, avec toujours un point de retard sur la barre. /emu