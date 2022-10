Le FC Bienne reste relégable et voit triplement rouge

Le FC Bienne n’a pas saisi l’occasion de sortir de la zone de relégation en Promotion League. Il a même joué toute une mi-temps à neuf contre onze et sans son entraineur-assistant. Les footballeurs biennois ont perdu 1-0 contre la réserve de St-Gall ce samedi après-midi à la Tissot Arena. Les Seelandais ont encaissé le seul but de la partie à la 25e minute de jeu.





Une fin de mi-temps pourpre

Mais les esprits ont chauffé en fin de première mi-temps. Christian Mourelle a été expulsé à la 40e pour une faute sur un St-Gallois. Il a été imité six minutes plus tard par Matthew Mäder qui a reçu un deuxième jaune et provoqué un penalty dans le temps additionnel. Mais St-Gall a manqué son tir au but. Et puis Bienne a aussi perdu son entraîneur-assistant juste avant le thé. Toujours dans le temps additionnel, Marco Martella a pris rouge pour s’être montré trop expressif envers les arbitres. Au final et à neuf contre onze, les Seelandais s’inclinent et restent avant-dernier à deux points de la barre.





L'amertume du président

« Je suis amer, l’arbitre n’a pas été au niveau », nous a confié Dietmar Faes après la rencontre. Si la prestation du corps arbitral n'est pas du goût du président du FC Bienne, il regrette aussi les occasions gâchées en début de match par ses joueurs. « Si on avait conclu ces actions le déroulement du match aurait été différent, relève-t-il. Je suis triste parce que même à neuf contre onze, nous nous sommes créé des occasions. C’est comme ça, il faut se tourner vers le prochain match à présent ». /nmy