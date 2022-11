Le FC Bienne fait le plein

Le FC Bienne renoue avec le succès. Les Biennois se sont imposés 3-1 à Berne contre les moins de 21 ans de Young Boys samedi en Promotion League de football. Ils ont pris l’avantage sur le 10e du classement à partir de la 23e et un but d’Ismaël Santos. Les visiteurs ont ensuite fait la décision après le thé, avec deux réussites de Anthony De Freitas (56e) et de Pedro Teixeira (62e). Cela faisait trois rondes que les joueurs de Jean-Michel Aeby n’avaient plus gagné. Le FCB reste avant-dernier, avec toujours deux unités de retard sur la barre. /emu