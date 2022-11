Le FC Bienne loin des attentes

Le FC Bienne n’aura pas su répondre aux attentes de son staff technique durant la première partie de saison de Promotion League de football. Le bilan est plus que mitigé à l’heure de la trêve hivernale. Alors que ses dirigeants voulaient clairement jouer le haut du tableau et même la promotion sur deux ans, le FCB figure dans la zone rouge au milieu du championnat. Il possède provisoirement deux points de retard sur le premier non relégable.