Le FC Bienne se renforce avec un nouveau partenariat

Le FC Bienne va s’atteler à renforcer son effectif durant les prochaines semaines pour quitter la zone de relégation. Ce partenariat correspond au projet que ses dirigeants veulent mener. Il n’a pas d’influence sur la direction administrative ou sportive du club. Il ne doit pas non plus remettre en question son identité régionale : « On veut renforcer notre club, on est ambitieux et on voit qu’on est arrivé à nos limites. Cette société va nous apporter de l’aura, un soutien personnel et des joueurs que nous n’aurions pas les moyens de payer, ainsi qu’un réseau important. Nous n’allons pas perdre la main, c’est une solution fantastique. La contrepartie sera de faire évoluer les joueurs, de nous maintenir et de rejoindre la Challenge League. Nous voyons que nous perdons les joueurs qu’on forme, mais dorénavant le club sera plus fort et nous pourrons permettre à nos jeunes de se développer », explique le président du FC Bienne Dietmar Faes.