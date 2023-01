Le FC Bienne entame sa mue

Les vacances sont terminées pour le FC Bienne. Il reprend le chemin de l’entraînement ce mardi soir. L’entraîneur Jean-Michel Aeby aura un peu moins de six semaines pour préparer son groupe à l’opération maintien qui l’attend ce printemps. Ce laps de temps devra aussi lui permettre de faire prendre la mayonnaise à un effectif largement modifié durant l’hiver.





Sept départs et des signatures imminentes

Le vestiaire de l’avant-dernier de Promotion League s’est vidé ces dernières semaines. Le club a enregistré sept départs pour une seule arrivée, celle du gardien Anthony Mossi qui signe son retour dans le Seeland. Mais pas de panique au sein du directoire biennois. « Des signatures sont imminentes », assure le président Dietmar Faes. « L’effectif devrait être complet dans les 10 à 15 prochains jours », détaille le directeur technique Mauro Ierep. Il annonce des renforts dans toutes les lignes : un 2e gardien, deux défenseurs centraux, des ailiers et un buteur. Le FC Bienne va notamment pouvoir compter sur son nouveau partenariat avec Core Sports Capital. Propriétaire de Clermont, qui milite en 2e division française, la société suisse doit faire signer plusieurs éléments au sein du club tricolore avant de les prêter au FC Bienne. « On aura des joueurs d’un certain niveau », promet Mauro Ierep. Son président lui emboîte le pas en disant vouloir « renforcer l’équipe pour se maintenir en Promotion League ». Le FCB entamera sa 2e partie de saison à domicile le 19 février face à Chiasso avec deux points de retard sur la barre.





Un staff renforcé

Si des renforts sont donc proches d’arriver dans le contingent, le staff technique a, lui, déjà été étoffé. Le club seelandais a engagé un préparateur physique et un analyste vidéo pour faire face « aux problèmes rencontrés ces derniers mois », dixit Dietmar Faes. Le FC Bienne peaufinera sa forme avec quatre matches de préparation. /msc