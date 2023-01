Le FC Bienne commence sa préparation par une défaite

Le FC Bienne a subi une défaite logique. Les footballeurs seelandais ont perdu 4-2 (1-2) chez Neuchâtel Xamax samedi à l’occasion de leur premier match de préparation en vue de la reprise de Promotion League. Après avoir encaissé l’ouverture du score, les visiteurs ont égalisé grâce à leur nouvelle recrue Adama Diakité, puis ils ont pris les devants sur une réussite de Jordan Selé, un attaquant en test du côté du FCB. Les « rouge et noir », qui évoluent à l’échelon supérieur en Challenge League, ont inversé la tendance en 2e mi-temps pour s’imposer. « Nous avons aligné une équipe en première mi-temps qui était davantage prête et qui nous a donné satisfaction, puis une autre pour la seconde période avec laquelle il faut encore travailler. C’est une progression qui fait partie d’une phase de préparation. C’était notre premier match, alors que l’adversaire était davantage avancé », nous a confié Mauro Ierep, le responsable technique du FC Bienne. A noter que deux autres joueurs étaient en test côté seelandais : le milieu de terrain Joé Kobo et le joueur offensif Isaac Kramako. /emu