L’opération maintien est lancée pour le FC Bienne

15 matches pour le maintien… et peut-être plus

Le FC Bienne est actuellement 16e et premier non-reléguable de Promotion League. Et avec la faillite du FC Chiasso, il n’y a plus qu’un adversaire à mettre derrière. Mais ça ne change pas grand-chose pour Jean-Michel Aeby. L’entraîneur biennois veut même se montrer plus ambitieux que ça. Pour lui, le match de samedi face au leader, qui caracole en tête avec une seule défaite au compteur, sera un bon premier test. Et il ne veut pas seulement se focaliser sur ce qui se passe derrière et YF Juventus. « Il faut aller chercher des points, il faut qu’on avance et que l’équipe progresse », développe Jean-Michel Aeby.