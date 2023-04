La météo fait pester les footballeurs

Les amateurs de football lorgnent vers le ciel. Les conditions météorologiques des dernières semaines les ont contraints parfois à garder les crampons au chaud dans notre région. Les averses ont joué les trouble-fêtes et ont rendu les terrains impraticables. Au total, 75 matches ont déjà été renvoyés depuis le 24 mars sur le territoire couvert par l’Association jurassienne de football (AJF) : « C’est assez rare d’avoir un tel nombre de renvois », souligne Germain Charmillot qui fait partie du service de piquet de l’AJF et qui reçoit les téléphones des clubs qui veulent annuler des matches. « Cela marche à la confiance », ajoute-t-il, soulignant que personne ne va vérifier si les terrains sont vraiment impraticables ou pas, sauf si de gros doutes subsistent. Si toutes les régions sont concernées, celles des Franches-Montagnes et du Jura bernois le sont tout particulièrement.





Problèmes en cascade

Ces reports ont plusieurs incidences sur les clubs. Les championnats doivent se terminer avant mi-juin, il faut donc que toutes les rencontres aient été jouées avant cette échéance. Cela implique parfois une surcharge des terrains et l’obligation de jouer des semaines anglaises avec les risques que cela comporte pour la santé physique des joueurs et la baisse de qualité de jeu que la fatigue peut engendrer. Autre problème : il y a des juniors qui devront entreprendre des déplacements relativement lointains en semaine et les jours fériés qui approchent n’arrangent rien aux affaires des clubs... /mle