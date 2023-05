Raphaël Nuzzolo : « C’était le bon moment pour prendre cette décision »

Après l’annonce, les explications. 24 heures après avoir annoncé sa décision de ranger ses crampons, l’attaquant de Neuchâtel Xamax Raphaël Nuzzolo s’est présenté seul jeudi devant la presse pour expliquer les raisons de son choix. Pour le numéro 14 des « rouge et noir », il s’agit d’un choix « longuement réfléchi » et qui s’explique notamment par la saison difficile de Xamax. La formation de la Maladière est lanterne rouge de Challenge League et candidate désignée pour un éventuel barrage de promotion/relégation. « Nuzz » met également son âge en avant comme critère, lui qui fêtera ses 40 ans le 5 juillet prochain.