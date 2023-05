Défaites pour Erguël et Tavannes/Tramelan

Le FC Tavannes/Tramelan perd sur la pelouse du 3e. Les footballeurs de 2e ligue interrégionale se sont inclinés face à Besa Bienne 1-0 samedi soir. L’unique but de la rencontre a été inscrit sur coup franc à la 80e minute de jeu. Pour le président du FCTT, Loïc Chatelain « le match était équilibré et aurait pu tourner dans l’autre sens ». Il indique que le club tramelot a manqué un face à face 5 minutes avant le but adverse. Avec cette défaite, les hommes de Steve Langel pointent à la 6e place du classement et possèdent 9 points d’avance sur la barre alors qu’ils leur restent 5 matches à jouer.







Le FC Erguël battu par un adversaire direct

Le FCE s’est incliné contre Farvagny/Ogoz 2-1 en terre fribourgeoise. Les joueurs du Jura bernois ont concédé l’ouverture du score en début de 2e mi-temps. Le capitaine Loïc Schmid a pris ses responsabilités et a ramené son équipe au score à la 78e avant que l’équipe locale ne marque le but de la victoire 4 minutes plus tard. Le FC Erguël reste 11e du classement mais voit son adversaire du jour monter à la 8e place alors que les deux équipes avaient le même nombre de points avant la rencontre. A 5 journées de la fin du championnat, le FCE compte trois petites longueurs d’avance sur la barre. /fwo