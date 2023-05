Brian Beyer, du FC Bienne à la Super League

Du FC Bienne à la Super League. Le footballeur alsacien Brian Beyer jouera bien dans le meilleur championnat de Suisse la saison prochaine. L’attaquant de 26 ans, joueur du club seelandais en 2020 et 2021, a obtenu la promotion avec Yverdon Sport mardi soir et joué les premiers rôles avec l’équipe vaudoise tout au long de la saison de Challenge League. Il a inscrit 11 buts alors qu’il reste encore un match à disputer. Yverdon peut d’ailleurs être sacré champion. « C’était magique ! On est promu, maintenant on veut soulever le trophée », livre, ambitieux, Brian Beyer.