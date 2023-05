Le FC Bienne boucle sur un revers et prolonge son entraîneur

Une défaite pour mettre un point final à une saison difficile pour le FC Bienne. Les Seelandais ont perdu 3-1 contre le FC Bâle M21 samedi à domicile lors de la dernière journée de Promotion League. Les jeunes rhénans de milieu de classement menaient déjà de deux longueurs à la 13e. Charly Keita a réduit l’écart pour l’équipe locale avant le thé, mais le FC Bienne a encaissé un dernier but dans le temps additionnel. Assurés de leur maintien, les joueurs de la Tissot Arena terminent l’exercice à l’avant-dernière place, avec 26 points en 34 matches.

Par ailleurs, le FC Bienne a annoncé la prolongation du contrat de son entraîneur Samir Chaibeddra jusqu’en juin 2024, avec option pour une année supplémentaire. Il avait été nommé fin mars pour remplacer Jean-Michel Aeby, qui avait été démis de ses fonctions. « Depuis qu’il est là, nous avons obtenu des bons résultats et on a vu qu’il avait une autorité assez naturelle et de bons principes de jeu. Et surtout, il a réussi à créer un bon état d’esprit autour de lui », explique le directeur sportif Mauro Ierep, qui espère que le FCB se stabilisera en Promotion League ces prochaines saisons. /emu