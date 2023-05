La Coupe jurassienne a décerné ses premiers trophées

Le ballon de football vibre dans la région à l’occasion de ce week-end de Pentecôte. Les premières finales de la Coupe jurassienne se sont disputées vendredi soir à Alle et samedi aux Breuleux. Les titres ont été remis aux filles, aux seniors et aux juniors. Les derniers trophées seront décernés lundi à Alle, avec les finales des juniors E, des dames et des actifs. /emu