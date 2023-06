Du va-et-vient au FC Bienne

L’effectif s’allège

Dans le sens des départs, le FC Bienne voit 8 joueurs quitter le navire seelandais. Le gardien Anthony Mossi met le cap sur Baden et la Challenge. Idem pour l’attaquant Kevin Djacko qui rejoint Thoune. Les milieux Mouez Aboud et Benjamin Kabeya croiseront la route du FCB la saison prochaine, respectivement avec Delémont et Young Boys M21. Enfin, les défenseurs Elijah Okafor, Rinis Beqaj et Samuel Delli Carri ainsi que l’attaquant Yann Kasaï ne porteront plus le chandail « rouge et blanc » mais leur destination n’est pas encore connue.





D’autres mouvements attendus

Le mercato du FC Bienne ne va pas s’arrêter là. Le coordinateur sportif Oliver Zesiger souhaite encore dénicher quatre renforts cet été. Le FC Bienne entamera sa nouvelle saison le week-end des 5-6 août. Il disputera son 1er match de préparation le 7 juillet face à Münsingen à la Tissot Arena. /msc-lpe