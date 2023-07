Un 1er match amical réussi pour le FC Bienne

Le FC Bienne démarre sa préparation par une victoire. L’équipe seelandaise de Promotion League a dominé Münsingen 3-1 vendredi soir sur un terrain annexe de la Tissot Arena. Face aux Bernois qui évoluent en 1re Ligue, un échelon plus bas, les Seelandais ont fait la différence grâce à l’une des recrues estivales. L’attaquant Jonathan De Donno a inscrit un doublé en 1re période. Les deux équipes sont rentrées aux vestiaires sur un score de 2-1. Mais les hommes de Samir Chaibeddra ont enfoncé le clou rapidement. L’un des 4 joueurs à l’essai a inscrit le 3-1 juste après le thé. « On a joué avec 2 blocs pour ce match. Chacun a disputé une mi-temps. Je suis très content de ce qui a été proposé sur les plans offensifs et défensifs », salue l’entraîneur du FC Bienne. /nmy