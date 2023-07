Le nouveau président de l’AFBJ face aux défis du football régional

Le ballon rond bernois et jurassien a un nouveau patron. Michel Frésard est, depuis le 1er juillet, le président de l’Association de football Berne-Jura (AFBJ). Ce Jurassien de 54 ans établi dans le canton de Soleure a succédé à Peter Keller qui aura passé 11 ans à ce poste. Avant d’être à la tête de l’AFBJ, Michel Frésard a d’abord été joueur. Le Delémontain d’origine a foulé les talus de la région il y a plusieurs années aux SR Delémont, au FC Courrendlin et au FC Courtételle. Son élection l’honore et il entend « être un pont entre le football alémanique et romand » puisque l’AFBJ est divisée en 5 sous-sections : Mitteland, Seeland, Oberland, Emmental et Jura. Le Jurassien souhaite aussi « offrir la possibilité à tout le monde de pratiquer le football ».