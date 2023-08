Le FC Bienne pleure la disparition d’une icône du club

Le FC Bienne perd une mémoire du club. Peter Renatus est décédé à l’âge de 76 ans dans la nuit du 8 au 9 août, après une longue maladie, selon les informations transmises sur le site du club. Il avait été responsables médias de l'équipe de football seelandais pendant de nombreuses années. Il a également été speaker au stade de la Gurzelen et à la Tissot Arena et a écrit des textes pour le programme des matches. Peter Renatus était aussi journaliste sportif par passion. Il a notamment écrit pour plusieurs médias pendants des années avec le FC Bienne et le HC Bienne.

Le FCB écrit qu'il s'agit d'une « icône du club qui ne sera pas remplacée et qu’il a laissé des traces indélébiles et continuera à vivre dans nos cœurs ». Le club seelandais ajoute également que Peter Renatus était considéré comme « le cerveau du FC Bienne et que personne d'autre ne pouvait donner des informations aussi pertinentes et complètes sur le football biennois ». /comm-fwo