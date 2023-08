La force de la jeunesse au FC Tavannes/Tramelan et au FC Ergüel

Le FC Tavannes/Tramelan et le FC Ergüel repartent pour un tour en 2e ligue interrégionale de football. Les deux équipes reprennent le championnat ce week-end. Toutes deux feront leur rentrée à domicile. Le FCTT, 9e du dernier exercice, défie les Bâlois de Pratteln ce samedi à 16h et le FCE, 10e du dernier championnat, accueille les Argoviens de Schöftland à le même jour à 17h30. Les deux formations de la région ont connu un été agité avec beaucoup de mouvements. Mais les entraineurs sont satisfaits de l’effectif à disposition et espèrent tirer leur épingle du jeu dans cette cuvée 2023/2024. Bien sûr, l’objectif principal restera le maintien, avant de voir plus haut…





Un nouvel homme à la barre

Une page s’est tournée ces derniers mois au FC Tavannes/Tramelan. Steve Langel a cédé sa place d’entraineur et c’est Philippe Rossinelli qui lui a succédé. Le Jurassien est bien connu des talus régionaux, lui qui a notamment entrainé les SR Delémont en Challenge League. Le nouveau mentor n’a pas atterri dans le Jura bernois par hasard : « La première chose qu’on m’a dite, c’était que je devais travailler avec les jeunes qu’il y avait là », indique le Delémontain. Et c’est précisément ce qui le séduit dans le projet du FCTT : « Personne ne triche, mes joueurs sont de grands travailleurs », se réjouit-il. « Et, contrairement à d’autres clubs, il y a ici de vraies valeurs et un vrai esprit de club », renchérit-il, motivé à l’idée de travailler avec les jeunes du cru. Tavannes/Tramelan avait terminé à la 9e place du dernier championnat. Cette saison, l’objectif sera de finir en milieu de classement, selon Philippe Rossinelli, bien conscient toutefois de la tâche qui l’attend avec son jeune groupe : « On manquera peut-être un peu d’expérience », s’inquiète-t-il. Mais le Jurassien est convaincu que son expérience et que les valeurs incarnées par ses joueurs pourront les compenser par moments…