Deux nouveaux points perdus pour la Suisse

Incorrigible équipe de Suisse ! Comme à Lucerne face à la Roumanie en juin, la Suisse a laissé filer les trois points de la victoire à Pristina face au Kosovo (2-2) dans les éliminatoires de l'Euro.

Punie par une réussite de Vedat Muriqi à la 94e minute, la formation de Murat Yakin n'a pas pris le large en tête de son groupe un soir où toutes les planètes étaient pourtant alignées. La Suisse a, en effet, mené deux fois au score à Pristina grâce à Remo Freuler, alors que dans le même temps la Roumanie et Israël se neutralisaient à Bucarest (1-1).

Après cinq des dix matches de ce tour préliminaire, la Suisse possède deux points d'avance sur la Roumanie et trois sur Israël. Autant dire qu'elle n'est pas franchement à l'abri d'un accident industriel.

Une entame pourtant prometteuse

Récompensé justement par la réussite de Freuler, le premier quart d'heure de l'équipe de Suisse a dû pleinement répondre aux attentes de Murat Yakin. Concentrés, appliqués et tranchants à l'image d'Edimilson Fernandes très inspiré en phase offensive avant d'être complètement dépassé dans son travail défensif après la pause, ses joueurs avaient pris le match par le bon bout.

Seulement, une certaine suffisance et la qualité de l'opposition ont conduit la Suisse à perdre le fil de son football au fil des minutes. Heureusement pour elle, Yann Sommer a répondu présent sur des frappes de Milot Rashica et de Vedat Muriqi. A la 39e, le corps arbitral ne bougeait pas sur une charge de Manuel Akanji sur Muriqi dans la surface qui aurait pu être sanctionnée.

Cette première période rappelait deux évidences. La Suisse est très largement supérieure à tous ses adversaires dans ce tour préliminaire. Toutefois, elle peut traverser des moments difficiles si l'implication des joueurs n'est pas totale.

Xhaka et Shaqiri sur la retenue

Les Suisses sont revenus sur le terrain sans avoir remis leur tête à l'endroit. On voyait une équipe qui subissait le plus souvent et qui ne devait pas s'étonner que l'égalisation tombe comme un fruit mûr à la 63e, avec la tête de Muriqi sur un centre de Rashica. Quelques secondes auparavant, Murat Yakin avait sifflé à sa manière la fin de la récréation avec les introductions de Dan Ndoye et de Cedric Itten pour Ruben Vargas et Zeki Amdouni.

A cet instant du match, le sélectionneur aurait pu sortir bien d'autres joueurs, à commencer par Granit Xhaka et Xherdan Shaqiri, incapables de se libérer pleinement lors de cette soirée si particulière pour eux.

Mais sur sa seule inspiration de la rencontre, Shaqiri a trouvé Ricardo Rodriguez dans le dos de la défense. Le centre du Turinois était repris par Freuler qui signait le doublé avec la complicité d'Amir Rrahmani. Le capitaine kosovar déviait l'envoi du Zurichois hors de portée de son gardien pour le 2-1 de la 79e minute. On croyait alors la messe dite. Mais c'était sans compter sur cette fébrilité presque inexplicable qui a saisi les Suisses dans les derniers instants.

