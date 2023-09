Le FC Bienne a profité de sa double supériorité numérique

Un FC Bienne renversant, bien aidé par l’indiscipline de son adversaire. Le club biennois de Promotion League de football est allé battre Bavois 3-2 ce samedi après-midi au terme d’un match au scénario haletant. Les locaux ont ouvert le score à la 23e avant la réponse de Nassim L’Ghoul à la 51e. Bavois a repris l’avantage à la 55e mais a vu doublement rouge par la suite. Une première expulsion directe d’un Vaudois à l’heure de jeu, suivie d’une 2e, pour un second avertissement, 4 minutes plus tard. Les Biennois ne se sont pas faits prier. Ils sont d’abord revenus à la marque grâce à Thomas Perchaud à la 81e. Le but victorieux est tombé dans le temps additionnel des pieds de Nassim L’Ghoul pour son doublé.

Ce 2e succès d’affilée permet au FC Bienne de grimper à la 6e place du classement avec, provisoirement, 7 points de retard sur le leader mais avec un match en moins. /nmy