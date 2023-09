Un point pour le FC Bienne

Pas de 4e victoire de rang pour le FC Bienne. Les footballeurs seelandais de Promotion League ont partagé l’enjeu contre Cham 2-2 samedi à la Tissot Arena. Les hommes de Samir Chaibeddra ont encaissé le premier but dans cette rencontre à la 6e minute de jeu. Ils sont revenus au score 20 minutes plus tard grâce à une réalisation de Yann Massombo. Le même scénario s’est répété après le thé. Les Zougois ont repris l’avantage à la 54e mais le FCB a égalisé 19 minutes plus tard par l’intermédiaire de Thomas Perchaud. La formation seelandaise met fin à une série de 3 victoires consécutives mais reste invaincue depuis 6 matches. Au classement, le FC Bienne redescend à la 5e place et compte 3 points de retard sur le podium. /fwo