Une nouvelle défaite pour le FC Tavannes/Tramelan

Rien ne va plus pour le FC Tavannes/Tramelan. Il s’est incliné pour la 6e fois consécutive dans le championnat de 2e ligue interrégionale de football. Les joueurs du Jura Bernois ont perdu contre Old Boys 3-2 samedi à domicile. Les Bâlois ont ouvert le score à la 9e minute de jeu, 3 minutes après un pénalty manqué de Maxime Eschmann. Le FCTT n’a pas baissé les bras et est revenu au score à la 35e grâce à une réalisation de Téo Assuncao. Il a ensuite pris les devants 2 minutes plus tard grâce à un but de Maxime Eschmann. Les hommes de Philippe Rossinelli ont perdu leurs moyens après le thé. Ils ont encaissé l’égalisation à la 75e avant de concéder le but de la défaite dans le temps additionnel. Pour le président du FCTT, Loïc Chatelain l’équipe du Jura bernois « devait tenir le résultat acquis en 1re mi-temps et doit gagner contre des équipes comme ça pour commencer à faire des points ». Au classement, Tavannes/Tramelan occupe toujours la 15e avant-dernière place de la hiérarchie. Il compte provisoirement 3 points de retard sur la barre. /fwo