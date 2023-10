Le FC Erguël s’incline face à un co-leader

Le FC Ergüel s’incline face à un gros morceau du championnat de 2e ligue interrégionale de football. Le FCE a été battu à domicile par Dornach 3-1 cet après-midi. Les Bâlois ont ouvert le score dès la 2e minute de jeu mais le capitaine du FCE Hugo Doutaz a égalisé 4 minutes plus tard sur pénalty. L’équipe visiteuse a ensuite inscrit ses deux dernières réalisations aux 35e et 87e. Le président de la formation du Jura bernois, Marc Houriet, nous a toutefois indiqué que son équipe a réalisé « une bonne prestation » face à cette équipe qui est co-leader du classement de 2e ligue interrégionale. Il ajoute que son équipe « a dominé la 2e mi-temps mais n’a pas su faire trembler les filets adverses. Le FC Erguël descend à la 12 place du classement et ne possède qu’une petite longueur d’avance sur la barre. /fwo