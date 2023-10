« Pas de quoi trop s’alarmer » au FCTT

« La ligue s’est fortement renforcée et c’est de plus en plus difficile pour des clubs comme nous qui privilégient une politique d’intégration des jeunes de la région. Il faut du temps et il faut pouvoir les former. Le travail est correctement fait et donne satisfaction, il n’y a pas à dramatiser », poursuit le président qui n’entend pas du tout remettre en question le statut de son nouvel entraîneur. « On savait que l’équipe serait très jeune, il faut pour cela un entraîneur capable de former. Philippe Rossinelli est quand même un entraîneur avec l'un des plus beaux palmarès de la région, il est instructeur et sait travailler avec des jeunes. C’est ça notre ADN et on ne va pas tout remettre en question parce qu’il y a six défaites de suite ! ».





« Même si on devait couler, on ne remettrait pas tout en question »

Loïc Chatelain se dit en revanche conscient que, dans un championnat renforcé, la politique louable et fièrement affichée du FCTT de composer avec des jeunes de la région touche à ses limites. « Clairement. On est déjà pénalisé par nos infrastructures, car on ne parvient pas à s’entraîner correctement. L’autre problème, c’est notre politique, mais on ne va pas aller chercher cinq ou six renforts de Suisse ou de France que l’on devra payer. On préfère faire avec nos jeunes, et peut-être qu’effectivement on atteint certaines limites. Et si on devait couler, on ne remettra pas non plus tout en question parce qu’on perd ou qu’on coule ! », martèle le président qui affirme être « sur la même longueur d’onde que son directeur sportif ».