La série d’invincibilité du FC Bienne prend fin. Les footballeurs biennois ont été battus par le leader Etoile Carouge 1-0 samedi après-midi. Ils n’avaient plus connu la défaite depuis six matches en Promotion League. Alors que le score était de 0-0 jusqu’à la 86e minute, les Genevois ont réussi à prendre les devants grâce à un but de la tête, un avantage décisif dans cette partie.

Avec cette défaite, le FCB occupe la 6e place du classement à neuf points du leader, son adversaire du jour. /lge