Retrouvailles entre le FC Bienne et Anthony Sirufo

Le FC Bienne retrouve un ancien derby à son calendrier. Il reçoit les SR Delémont samedi à 19h à l’occasion d’une rencontre de Promotion League de football. Les deux équipes sont au coude à coude dans le premier wagon du classement. Le FCB est 8e avec 1 point de retard sur les néo-promus 6es après 10 matches. L’ancien entraîneur des Seelandais Anthony Sirufo, aujourd’hui à la tête de Delémont, aura l’occasion de retrouver la Tissot Arena où il a exercé entre 2019 et 2022, avant de se faire licencier il y a un peu plus d’un an et demi. Une aventure dont le Français garde malgré tout de bons souvenirs : « C’est la loi du sport. On a passé de très bons moments avec beaucoup de réussite. J’ai eu la chance de rebondir dans un club ambitieux et ça m’a donné raison puisqu’une année après je peux regarder mon ancienne équipe droit dans les yeux avec la possibilité de prendre les trois points ».