Le FC Bienne s’incline à 11 contre 10

Le FC Bienne manque l’occasion de monter sur le podium de Promotion League de football. Les Seelandais ont perdu samedi contre Brühl 1-0 à domicile. Après cette défaite face au dauphin, ils reculent à la 5e place du classement et possèdent désormais 4 longueurs de retard sur la 3e place. Le FCB a pourtant eu une bonne occasion d’ouvrir le score à la 18e minute mais Abdoulaye Coulibaly a manqué un pénalty. Les Biennois ont ensuite évolué à 11 contre 10 dès la 68e et l’expulsion d’un défenseur st-gallois. Ils n’ont toutefois pas su profiter de cette supériorité. Le FCB a finalement encaissé le but de la défaite à la 82e. /fwo