L’essor du football féminin se confirme

Le football féminin continue son ascension... et elle est parfois fulgurante. En deux ans, le nombre de footballeuses a augmenté de plus de 30% en Suisse. 1'024 clubs sur 1'400 dans notre pays disposent aujourd’hui d’une équipe féminine. L’Association suisse de football (ASF), qui a révélé ces chiffres cette semaine, se réjouit de cette progression qui couronne, selon elle, les programmes de développement lancés ces dernières années et les investissements consentis. Dans notre région aussi, ce phénomène est bien visible, même s’il frappe moins aux yeux.





Chiffres à relativiser, engouement confirmé, niveau renforcé

Les courbes sont claires… il y a de plus en plus de filles ou de femmes qui jouent au football dans notre région. Et c’est d’autant plus marqué depuis deux ans… par contre, il y a cette saison trois équipes féminines de moins qu’il y a deux ans. Cela peut s’expliquer de deux manières : d’une part, les équipes féminines actives ont des contingents de plus en plus étoffés et, d’autre part, les jeunes filles sont nombreuses à commencer dans des équipes de juniors formées essentiellement de garçons, selon le responsable du département féminin à l’Association jurassienne de football Cédric Huber. Ce dernier note, par ailleurs, que le niveau est en augmentation, comme cela a été constaté dans les différentes sélections. Cette progression, Cédric Huber la justifie par la densité de joueuses qui augmente, ainsi que par la qualité de l’encadrement et du suivi.





De belles perspectives

Tant l’ASF que l’AJF n’entendent pas s’arrêter en si bon chemin et veulent encore améliorer la compétitivité du football féminin en Suisse et dans notre région. Ainsi, peut-être qu’une sélection régionale des moins de 16 ans verra le jour dans le Jura. Aussi, l’échéance de l’Euro féminin de 2025 est attendue avec impatience. Cette compétition se jouera en Suisse et les instances du ballon rond entendent en profiter pour promouvoir le football auprès des filles et des femmes… /mle