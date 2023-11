Le joli carton du FC Bienne

Un carton à la maison pour le FC Bienne. Il a dominé la réserve du FC Bâle 5-1 (2-1) samedi après-midi à la Tissot Arena. Surpris la semaine dernière par Kriens à domicile, les Seelandais ont corrigé le tir et grimpent provisoirement à la 5e place au classement de Promotion League.

L’équipe de Samir Chaibeddra a rapidement mené 2-0 grâce à des buts de Nassim L’Ghoul (19e) et Jonathan de Donno (21e). Les Bâlois ont réduit l’écart juste avant la mi-temps sur un autogoal. Mais les Seelandais ont assuré leur victoire grâce à un doublé de Thomas Perchaud (55e et 64e). Ils ont salé l’addition à la 90e sur un but d’Almedin Osmanovic. /clo