Le FC Erguël frustré mais serein pour la suite

La direction ne prévoit pas de grand chamboulement durant la trêve, tout au plus quelques menus ajustements au vu des lacunes constatées. « Il n’y a pas de panique, on est sereins parce que l’on sait qu’il y a un groupe de qualité avec un entraîneur (NDLR Alain Villard) capable de choses géniales comme il l’a montré l’année passée. On est solide défensivement mais on manque un peu d’expérience et on a de la peine à marquer des buts. Donc on va essayer d’apporter une solution à l’équipe avec l’arrivée d’un renfort offensif durant le mercato hivernal », esquisse Joao Doutaz qui écarte tout climat de « crise ». L’autre équipe de la région dans ce championnat, Tavannes/Tramelan, passera aussi l’hiver sous la barre mais doit encore disputer un match cette semaine et comptera un match de moins après le renvoi de la rencontre qui devait se tenir ce week-end. /jpi