Bertrand Choffat : « Il faut agir ou on n’aura que les yeux pour pleurer à l’Euro »

S’il refuse d’imputer toute la responsabilité de cet échec au sélectionneur Murat Yakin, fragilisé par les résultats, il appelle néanmoins à un changement radical. « Il n’y a pas que lui qui est concerné. Si on met la claque à Yakin, je pense que son staff au complet doit aussi dégager. Quand j’entends après chaque match que l’on va analyser, mais ils ont analysé quoi ? Une fois ça va, deux fois ça peut arriver, cinq fois ça déborde. Pour avoir eu les pieds à l’intérieur de la maison ASF, on doit agir maintenant, on ne peut pas seulement se satisfaire de la qualification. C’est maintenant ou bien il faut continuer avec Murat et puis n’avoir que les yeux pour pleurer à l’Euro », tranche Bertrand Choffat.





« Un coup de balai à tous les niveaux »



Il peine à comprendre de nombreux choix ainsi que le projet de jeu à long terme de cette équipe censée avoir la préparation de l’Euro en ligne de mire. « On a le temps de reconstruire quelque chose. Là, je ne vois pas d’équipe. Si on veut avancer, on doit mettre un coup de balai à tous les niveaux, recréer quelque chose. Un Granit Xhaka, il n’attend qu’une chose pour revivre, c’est le changement d’entraîneur. Manuel Akanji c’est la même chose. Quand le match contre Israël a été renvoyé et que la Suisse avait trois jours devant elle. On aurait pu se dire : c’est super, on a trois jours pour doser nos entraînements, remettre une équipe en place, créer des liens en faisant autre chose que du foot. Et rien, on leur donne congé ! Il y a quelque chose qui ne joue pas ! Ils sont payés, on est au niveau professionnel. Si on fait ça au travail, on n’est plus en place et on peut se chercher un autre boulot. » Reste à savoir si l’ASF prendra une décision avant le tirage au sort de l’Euro prévu le 2 décembre, pour lequel la Suisse figurera dans le 4e chapeau avec le risque de figurer dans un groupe difficile. /jpi