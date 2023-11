Le FCTT relégable, mais confiant pour s’en sortir

« Si on parle purement comptable, on peut être sceptique. Mais tout n’est pas à jeter, bien au contraire. On n’a jamais été vraiment largué et le groupe est toujours resté très solide, uni et solidaire, ce qui a toujours fait notre force. Reconnaissons aussi que le retour de Sergio Cunha Oliveira a fait un grand bien et nous a stabilisés pour faire des points », analyse le directeur technique du FCTT Blaise Ducommun. Le FCTT a aussi dû digérer un changement d’entraîneur et de méthode avec Philippe Rossinelli qui a découvert un groupe jeune.







« Dans l’ensemble, on a ce qu’il faut »

« Oui on a un manque d’expérience. Mais laissons-leur le temps. Un ou deux leaders, ça peut manquer et il y aura peut-être quelques mouvements. Mais dans l’ensemble on a ce qu’il faut. J’envisage le second tour de façon sereine », avance Blaise Ducommun. Les missions sauvetage sont devenues une spécialité du FC Tavannes/Tramelan qui a plusieurs fois lutté pour son maintien ces dernières années. Ce qui fait dire à son directeur technique, sans l’ombre d’une hésitation : « On va y arriver… comme d’habitude ! ». /jpi