Deux recrues attendues au FC Bienne

Le FC Bienne retrouve le chemin de l’entraînement ce lundi soir (18h30), sans grande révolution. Le club seelandais de Promotion League de football misera sans surprise sur la continuité pour la seconde partie de saison. On n’attendait, en effet, pas de grands bouleversements au sein d’une équipe 6e de son championnat à trois points du podium à la trêve, et sans grande lacune majeure avec la 5e attaque et la 4e défense.





Proche d'un accord avec un attaquant



Deux renforts sont tout de même attendus, notamment un attaquant rapide, capable de prendre la profondeur et de dépanner occasionnellement sur le côté droit. Le club est en « négociation avancée avec un joueur », confie le coordinateur sportif Oliver Zesiger, cette recrue devrait être annoncée dans les prochains jours. Le FC Bienne a aussi attiré un latéral gauche au profil d’ailier, Jacel Rodhes, 21 ans, qui arrive de Young Boys M21 avec qui il compte 14 apparitions en Promotion League cette saison. Ce devrait être tout pour le recrutement, « mais il peut toujours y avoir une surprise » glisse Oliver Zesiger.





Semedo et Sherzad partent en quête de temps de jeu



Deux joueurs biennois en manque de temps de jeu quittent par ailleurs le club : le défenseur Clivel Semedo qui ne compte qu’une seule apparition, et le milieu Yama Sherzad qui n’a joué que deux petits bouts de match. Le FC Bienne a également accepté un joueur à l’essai pour cette reprise en la personne de Lion de Oliveira, jeune défenseur central formé au club et qui évoluait ces derniers mois avec Emmenbrücke en 1re Ligue. Le club seelandais va disputer six matches de préparation d’ici la reprise du championnat le 18 février. /jpi