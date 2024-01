Un départ au FC Bienne

Le FC Bienne enregistre le départ de Christian Mourelle. Le club de Promotion League de football l’a annoncé vendredi soir. Le milieu de 26 ans rejoint Besa-Bienne en 2e ligue interrégionale. Le FCB indique qu’il a voulu mettre un terme à son contrat de manière anticipée pour « relever de nouveaux défis, tant sur le plan professionnel que sportif ». Christian Mourelle a passé plus de 7 années au sein de la formation seelandaise. Il a porté plus de 130 fois le maillot « rouge et blanc ». /comm-fwo