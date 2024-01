Prestation aboutie pour le FC Bienne face à Neuchâtel Xamax

Les footballeurs du FC Bienne ont signé la première victoire de leur préparation mercredi soir, à la Maladière. Les joueurs de Promotion League ont affronté l’équipe de Neuchâtel Xamax qui évolue en Challenge League. Score final 4-2, permis notamment grâce à une prestation des Biennois solide et aboutie sur le plan offensif. Auteur d’un doublé (24e et 33e) dont le second est marqué sur penalty, Thomas Perchaud permet à l’équipe de l’emporter, aux côtés des autres buteurs de la soirée Adrian Fleury (68e) et Abdoulaye Coulibaly (72e). Dans tout juste un mois, la pause hivernale prendra fin et le championnat reprendra. En attendant le FCB doit encore jouer quatre matchs d’entrainement. Le prochain, à l’extérieur, face au FC Thun Berner Oberland, ce samedi 20 janvier. /vfe