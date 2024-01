Les terrains de football bientôt éclairés avec des LED

Les communes et les clubs sportifs suisses devraient équiper les terrains de football dans toute la Suisse d'éclairages LED à faible consommation d'énergie. L'Association suisse de football (ASF) lance le programme LEDforFOOT.

Les plus de 2000 terrains de foot en Suises sont encore équipés de luminaires conventionnels, indique l'ASF dans un communiqué lundi. Elle veut en équiper le plus nombre possible d'éclairages à LED d'ici cinq ans. Par rapport aux systèmes d'éclairage conventionnels, cela permettra de réduire la consommation d'électricité jusqu'à 70%.

Pour donner un ordre de grandeur, la conversion de 500 projecteurs de terrains de football aux LED générera une économie d'énergie annuelle, équivalant à la consommation moyenne de 1200 ménages.

LEDforFOOT, en collaboration avec l'Office fédéral de l'énergie (OFEN) et l'Association professionnelle de l'industrie de l'éclairage (FVB), soutient chaque luminaire remplacé avec 350 francs. La demande de subvention se fait en ligne sur la plateforme www.lightbank.ch.

/ATS