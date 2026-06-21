A dix, la Belgique s'en sort bien contre l'Iran

La Belgique et l'Iran se sont quittés dos à dos dimanche à Los Angeles. Un match nul 0-0 qui ...
A dix, la Belgique s'en sort bien contre l'Iran

A dix, la Belgique s'en sort bien contre l'Iran

Photo: KEYSTONE/AP/Mark J. Terrill

La Belgique et l'Iran se sont quittés dos à dos dimanche à Los Angeles. Un match nul 0-0 qui force les Diables Rouges à battre la Nouvelle-Zélande lors du dernier match.

Dans cet affrontement crucial pour la tête du groupe G, la Belgique devait en mettre un peu plus que contre l'Egypte (1-1). Les joueurs de Rudi Garcia étaient dans l'obligation de réagir dès l'entame, ce qu'ils ont fait par De Cuyper et Tielemans. sauf que ce sont les Iraniens, grâce à Kanaani qui sont passés proches de l'ouverture du score. Mais Thibaut Courtois a dit non.

Le gardien du Real a été battu à la 25e par Taremi, sauf que la VAR a refusé ce but pour un hors-jeu. Les Diables Rouges ont eu chaud. Mêmes intervenants à la 53e sur une nouvelle action chaude pour les joueurs du Moyen-Orient. Taremi a repris de volée, mais Courtois s'est interposé.

Les Belges sont passés tout près du 1-0 à la 59e. De Cuyper s'est retrouvé dans une position idéale à deux mètres du but, mais le joueur de Brighton n'est pas parvenu à lever le ballon et Beirandvand a pu capter le ballon. Les joueurs de Rudi Garcia ont dû composer avec l'expulsion de Ngoy à la 66e. Le défenseur s'est mélangé les crayons et n'a eu d'autre solution que de faire une faute de dernier recours.

Belges et Iraniens se retrouvent avec deux points au compteur. Ils suivront avec intérêt la rencontre qui va opposer cette nuit l'Egypte à la Nouvelle-Zélande. Les deux nations ont un point jusqu'ici.

/ATS
 

Actualités suivantes

L'équipe de Suisse reçoit la visite de Yanic Konan Niederhäuser

L'équipe de Suisse reçoit la visite de Yanic Konan Niederhäuser

Football    Actualisé le 21.06.2026 - 20:58

L'Espagne sans pitié pour les Saoudiens

L'Espagne sans pitié pour les Saoudiens

Football    Actualisé le 21.06.2026 - 20:10

L'Espagne sûre de ses forces, malgré le flop inaugural

L'Espagne sûre de ses forces, malgré le flop inaugural

Football    Actualisé le 21.06.2026 - 08:05

L'Espagne sûre de ses forces, malgré le flop inaugural

L'Espagne sûre de ses forces, malgré le flop inaugural

Football    Actualisé le 21.06.2026 - 08:08

Articles les plus lus

Le Japon se relance en écrasant la Tunisie 4-0

Le Japon se relance en écrasant la Tunisie 4-0

Football    Actualisé le 21.06.2026 - 08:00

L'Espagne sûre de ses forces, malgré le flop inaugural

L'Espagne sûre de ses forces, malgré le flop inaugural

Football    Actualisé le 21.06.2026 - 08:05

L'Espagne sûre de ses forces, malgré le flop inaugural

L'Espagne sûre de ses forces, malgré le flop inaugural

Football    Actualisé le 21.06.2026 - 08:08

L'Espagne sans pitié pour les Saoudiens

L'Espagne sans pitié pour les Saoudiens

Football    Actualisé le 21.06.2026 - 20:10

Englué dans ses déboires extra-sportifs, l'Iran au défi belge

Englué dans ses déboires extra-sportifs, l'Iran au défi belge

Football    Actualisé le 21.06.2026 - 07:05

Le Japon se relance en écrasant la Tunisie 4-0

Le Japon se relance en écrasant la Tunisie 4-0

Football    Actualisé le 21.06.2026 - 08:00

L'Espagne sûre de ses forces, malgré le flop inaugural

L'Espagne sûre de ses forces, malgré le flop inaugural

Football    Actualisé le 21.06.2026 - 08:05

L'Espagne sûre de ses forces, malgré le flop inaugural

L'Espagne sûre de ses forces, malgré le flop inaugural

Football    Actualisé le 21.06.2026 - 08:08

L'Espagne doit se relancer face à l'Arabie saoudite

L'Espagne doit se relancer face à l'Arabie saoudite

Football    Actualisé le 21.06.2026 - 04:04

Premier point historique pour Curaçao, qui résiste à l'Equateur

Premier point historique pour Curaçao, qui résiste à l'Equateur

Football    Actualisé le 21.06.2026 - 04:21

Englué dans ses déboires extra-sportifs, l'Iran au défi belge

Englué dans ses déboires extra-sportifs, l'Iran au défi belge

Football    Actualisé le 21.06.2026 - 07:05

Le Japon se relance en écrasant la Tunisie 4-0

Le Japon se relance en écrasant la Tunisie 4-0

Football    Actualisé le 21.06.2026 - 08:00