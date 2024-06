A la fin, c'est le Real Madrid qui gagne

Le Real Madrid a remporté la Ligue des champions pour la 15e fois de son histoire. En finale à Wembley, les Espagnols ont battu Borussia Dortmund 2-0 grâce à Carvajal (74e) et Vinicius (83e).

Longtemps bousculé, au bord du précipice, le Real a une fois encore fait le dos rond avant de frapper. Car avant l'ouverture du score, les occasions avaient été en grande majorité pour les Allemands, qui ont eu le tort de ne pas savoir les saisir. Ils ont été punis comme Liverpool en 2022 au Stade de France face aux Merengue.

Carlo Ancelotti et ses hommes ont donc encore écrit une ligne supplémentaire à leur impressionnant palmarès. Il faut croire qu'en finale, le Real est quasiment invincible, porté par une inébranlable confiance que le match finira par tourner en leur faveur.

Le Real a souffert...

Mais avant de passer l'épaule, les Espagnols ont beaucoup souffert, notamment en première période. A l'heure de la pause, les fans du BVB devaient se demander comment leur équipe n'avait pas pu prendre l'avantage.

Le Borussia s'est en effet montré bien plus dangereux et percutant que son adversaire, mais sans parvenir à concrétiser. Le Real a été sauvé par le poteau sur un essai de Füllkrug (23e), alors que Courtois, qui a pleinement justifié sa titularisation, est intervenu devant Adeyemi (21e/28e) et Sabitzer (41e). En face, Gregor Kobel n'a eu aucun arrêt à effectuer face à des Madrilènes décevants dans leur animation offensive.

... avant de faire la différence

Le portier suisse était mis à contribution à la 49e. Il s'interposait avec brio sur un excellent coup franc de Kroos. Courtois y allait aussi d'un arrêt sur une tête de Füllkrug (63e). Mais c'est finalement le Real qui passait devant: un corner de Kroos était repris au premier poteau de la tête par Carvajal (74e).

Dans la foulée, Bellingham manquait de peu le k-o. (77e) et Kobel sauvait sur un tir de Camavinga (81e) puis sur une tête de Nacho (82e). Une grossière erreur de Maatsen permettait aux Madrilènes de doubler la mise par Vinicius (83e). Tout était dit.

Pour Dortmund, c'est donc une deuxième finale perdue à Wembley. Le Borussia avait subi la loi du Bayern Munich (2-1) en 2013. Mais il restera la satisfaction d'un beau parcours.

