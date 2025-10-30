A neuf, YB gagne un point

La fin de la 11e journée de Super League a donné lieu à pas mal de buts. GC et YB se sont neutralisés 3-3, alors que Lugano a pris le meilleur sur Lucerne 2-0.

Au Letzigrund, Zurichois et Bernois se sont rendu coup pour coup. Menés 2-0 à la 25e, les joueurs de Giorgio Contini ont repris des couleurs grâce à Monteiro (27e) et Fassnacht (67e). Seulement les problèmes défensifs des Young Boys ne sont clairement pas réglés. A la 74e, les Bernois ont laissé le Danois Jonathan Asp se promener au milieu de sept (!) Jaune et Noir et brosser une balle hors de portée de Keller.

Les joueurs de la capitale ont en outre terminé cette rencontre à neuf à la suite de l'expulsion de Zoukrou à la 81e et de Janko à la 91e pour un deuxième carton jaune. Entre ces deux exclusions, YB est tout de même parvenu à égaliser sur un penalty de Bedia à la 89e. Contini prendra volontiers ce point vu les circonstances.

Au Tessin, Lugano a offert deux bijoux à ses fans. A la 52e, c'est Mahou qui a expédié une frappe lointaine du droit en pleine lucarne. Puis à la 63e, Cimignani, du gauche, s'est lui aussi essayé au nettoyage de toile d'araignée avec bonheur. Ce succès permet aux hommes de Croci-Torti de passer à la 6e place, juste devant Lucerne. Mais il n'y a que six points entre Sion, 4e, et Lausanne, 10e.

/ATS