A qui s'adressait Granit Xhaka? Le mystère demeure

'J'aime la provocation !' A la question de savoir à qui s'adresse son 'taisez-vous' lors de sa célébration sur le 2-0 face au Kosovo, Granit Xhaka a pris un malin plaisir à entretenir le mystère.

On ne saura pas si ce geste est pour son 'meilleur ennemi' Murat Yakin, pour la presse ou pour le public de Tourbillon qui n'avait pas hésité à siffler l'équipe de Suisse à la pause.

'Notre première mi-temps valait mieux que le 0-0 qui l'a sanctionnée, lâche le capitaine de l'équipe de Suisse. Au final, cette soirée fut une bonne soirée avec une victoire de plus sur la route de l'Euro. Même si le but de ce rassemblement de septembre était de cueillir six points. Il nous en manque deux...' Les deux égarés samedi à l'ultime seconde à Pristina.

'Sourd aux critiques' comme il le dit, Granit Xhaka précise que ses propos de samedi soir sur le manque d'intensité à l'entraînement n'étaient destinés à 'personne individuellement'. 'Tout le monde est concerné à mes yeux, poursuit-il. L'entraîneur, le staff et les joueurs !'

'Je suis heureux pour Granit, sourit pour sa part Murat Yakin. Il est notre leader, notre capitaine. Il est au centre du jeu.' Le sélectionneur se dit satisfait du choix de jouer avec une défense à trois. 'J'ai toujours eu en tête ce système, glisse-t-il. Peut-être qu'il sera reconduit en octobre en Israël. On verra.'

Murat Yakin estime que ses joueurs n'avaient pas su bien occuper leurs positions en première période. 'Il fallait aussi apporter plus de vitesse, ajoute-t-il. Être plus patient aussi.'

