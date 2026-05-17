Aarau doit transformer sa frustration en motivation

Aarau n'a guère le temps de digérer sa nouvelle déception liée à une promotion manquée de peu. Dès lundi, le match aller du barrage contre Grasshopper figure au programme des Argoviens.

La frustration était grande lorsque les joueurs d'Aarau ont été interrogés vendredi soir sur le duel à venir contre GC. L'équipe venait une nouvelle fois de laisser passer sa chance, après avoir gâché une avance de deux buts (2-0, 2-2 au final) devant son public face à Yverdon lors de l'ultime journée de Challenge League.

Au lieu de fêter leur retour en Super League après onze ans passés en deuxième division, les Argoviens devaient se préparer à surmonter le difficile obstacle des barrages. Avec un match aller programmé seulement trois jours plus tard.

Si les dates du barrage ont été avancées, c’est parce que GC n’aurait pas pu disputer son match à domicile à la date prévue, le Letzigrund étant occupé par un concert. Dans un premier temps, le club zurichois semblait pouvoir déplacer le match à Lugano, comme l’année dernière, mais la demande a été rejetée, notamment en raison de craintes de débordements de la part des supporters de GC.

GC ménage ses joueurs

Il est incompréhensible que le calendrier des matches pénalise désormais le représentant de la Challenge League, a d'ailleurs déclaré le défenseur d'Aarau Serge Müller à Blick. En effet, alors qu’Aarau a aligné sa meilleure équipe vendredi, GC s'est permis de ménager son équipe A lors d'un match sans enjeu samedi soir.

Les Zurichois ont aligné sur la pelouse de Lausanne-Sport leur équipe M21, dont le match de 1re ligue a été perdu par forfait dans le même temps. 'N’importe quelle autre équipe de Super League aurait fait exactement la même chose', a expliqué l’entraîneur des Sauterelles Peter Zeidler avant ce match.

Du côté d’Aarau, on estime qu'il faut surtout se remettre de la déception liée à cette promotion directe manquée, et se recentrer. Cela risque d’être plus facile à dire qu’à faire. Mais on espère que la frustration liée à sa propre incapacité et à la prétendue injustice puisse être transformée en énergie supplémentaire.

Avantage au club de Super League

Un coup d’œil aux statistiques joue par ailleurs en défaveur d’Aarau. Sur les 16 barrages disputés depuis 2004, l’équipe de Super League s’est imposée onze fois. Le FC Aarau en a d'ailleurs déjà fait l’expérience: sur ses quatre participations à ce jour, seule celle où Aarau s’est présenté en tant que club de Super League s’est soldée par un succès.

En tant que représentant de la Challenge League, le FCA a en revanche échoué à trois reprises. Du côté du Brügglifeld, on se souvient encore du duel contre Xamax il y a sept ans, lorsque les Argoviens ont laissé filer un avantage de 4-0 acquis à Neuchâtel lors du match aller.

Pour GC, il s'agit du troisième barrage consécutif - et du deuxième d'affilée contre Aarau. Contrairement à leurs adversaires, les Zurichois ont pu se préparer sereinement à une épreuve qu'ils maîtrisent désormais. C'est sur le terrain que l'on verra à quel point cet avantage compte réellement.

/ATS