Accord entre le Bayern et Tottenham pour le transfert de Kane

Le Bayern et Tottenham ont trouvé un accord pour le transfert à Munich de l'avant-centre Harry Kane (30 ans). Ceci pour un montant record pour la Bundesliga au-dessus de 100 millions d'euros.

Pour remplacer Robert Lewandowski à la pointe de son attaque, le Bayern aura donc mis plus d'un an pour faire venir Harry Kane, cassant sa tirelire alors que le club bavarois n'est pas habitué à faire des folies sur le marché des transferts.

'The Athletic' a été le premier à annoncer l'accord entre les deux clubs, suivi de Sky Sports en Allemagne et de plusieurs autres médias anglais et allemands.

Selon eux, le montant du transfert s'élève à plus de 100 millions d'euros, au-dessus des premières offres faites par le Bayern alors que le président de Tottenham Daniel Levy avait fixé comme prix minimal 100 millions de livres (environ 116,5 millions d'euros).

Tout juste trentenaire, Harry Kane est sur le point de s'engager avec les undécuples champions d'Allemagne en titre, pour devenir la recrue la plus chère de l'histoire de la Bundesliga, devant les 80 millions d'euros déboursés par le Bayern à l'été 2019 pour faire venir le champion du monde français Lucas Hernandez.

Passé tout près d'une année 2023 sans trophée (11e titre de champion consécutif arraché à la 89e minute de la dernière journée), le Bayern s'est rendu à l'évidence qu'il fallait trouver un remplaçant à Lewandowski, véritable machine à buts pendant huit saisons, à la pointe de l'attaque, alors que le Camerounais Eric Maxim Choupo-Moting a longtemps été indisponible en fin de saison passée.

A 30 ans, Kane s'apprête à vivre sa première expérience à l'étranger, au Bayern Munich, club qui a remporté la Ligue des champions à six reprises (1974, 1975, 1976, 2001, 2013, 2020).

Meilleur buteur des Three Lions depuis mars 2023 (58 buts, cinq de plus que Wayne Rooney), 'Prince Harry' espère ouvrir son palmarès, lui qui a collectionné les distinctions individuelles (meilleur buteur de Premier League en 2015/16, 2016/17 et 2020/21, meilleur buteur du Mondial 2018) sans jamais remporter le moindre trophée.

/ATS