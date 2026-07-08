Alexia Putellas s'installe à Londres

Alexia Putellas rejoint les London City Lionesses, un club ambitieux de première division anglaise. L'Espagnole n'avait pas renouvelé son contrat avec le FC Barcelone, qui arrivait à échéance cet été.

Les Lionesses sont le premier club de la Women's Super League anglaise à fonctionner indépendamment d'un club de football masculin. La propriétaire, Michele Kang, détient également le club français de l'Olympique lyonnais. 'L’ambition du club et son engagement clair à se développer en tant que club indépendant dédié exclusivement aux femmes me séduisent beaucoup', a déclaré Putellas, âgée de 32 ans.

En 14 ans, Putellas a disputé 507 matches pour le FC Barcelone et détient le record du nombre de buts du club avec 232 réussites. Au total, l’internationale espagnole a remporté 38 titres avec le Barça. Elle a été la première footballeuse à gagner le Ballon d'or deux années consécutives, en 2021 et 2022. Avec l’équipe nationale espagnole, Putellas a été sacrée championne du monde en 2023.

/ATS