Allemagne: Julian Nagelsmann nommé sélectionneur

Julian Nagelsmann a été nommé sélectionneur de l'Allemagne, a indiqué la Fédération (DFB). A 36 ans, il devient le plus jeune entraîneur à occuper ce poste.

Nagelsmann succède à Hansi Flick, limogé le 10 septembre après un revers 4-1 à domicile en amical contre le Japon. Il reprend une équipe en crise de confiance à neuf mois de l'Euro 2024 à domicile. Son contrat court jusqu'au terme de ce tournoi.

Le nouveau sélectionneur a par le passé travaillé uniquement en Bundesliga. Il a successivement dirigé Hoffenheim (2016-2019), le RB Leipzig (2019-2021) et le Bayern Munich, de l'été 2021 à mars 2023. Il avait alors été limogé de manière surprenante, malgré un contrat allant jusqu'en 2026. Un accord a été trouvé entre le club bavarois et le technicien pour y mettre fin prématurément.

'Nous avons un Euro à domicile, c'est quelque chose de particulier qui n'arrive pas souvent. Ce sera ma priorité absolue. Je me réjouis d'accepter ce défi', a déclaré Nagelsmann dans un communiqué publié par la DFB.

Directeur sportif et sélectionneur intérimaire, l'ancien international Rudi Völler a exprimé sa satisfaction. 'Julian Nagelsmann était dès le début notre candidat idéal. Il n'est pas seulement un spécialiste absolu du football, mais a aussi déjà prouvé dans toutes ses étapes qu'il savait motiver et tirer une équipe et son environnement. Sa passion pour le football se ressent bien et est contagieuse.'

