Amendes pour Barcelone et Manchester United

L'UEFA a infligé au FC Barcelone et à Manchester United des amendes pour avoir transgressé les règles du fair play financier (FPF).

Un FPF qui changera avec l'entrée en vigueur d'un nouveau système basé sur la limitation de la masse salariale.

L'instance de contrôle financier des clubs, structure indépendante au sein de l'organisation européenne, a condamné le club catalan à 500'000 euros d'amende pour une mauvaise présentation de ses comptes: le Barça a intégré dans ses revenus, au titre du FPF, des 'bénéfices sur la cession d'actifs incorporels' qui ne devraient pas y figurer, seuls les transferts de joueurs étant comptabilisés dans cette catégorie.

De son côté, Manchester United écope de 300'000 euros d'amende pour une entorse 'mineure' au principe d'équilibre des comptes imposé depuis 2011 aux clubs engagés dans les compétitions européennes, au nom de l'assainissement financier du foot européen, lancé dans une course perpétuelle aux talents qui nourrit l'explosion des salaires.

Les deux clubs sont les plus prestigieux parmi une salve de formations sanctionnées pour la dernière fois au nom de 'l'ancien' fair play financier, rappelle l'UEFA, qui autorisera à partir de la saison 2023/24 un déficit accru mais limite désormais la masse salariale en proportion des revenus - jusqu'à 80% en 2024, 90% en 2025.

Belges et Turcs aussi amendés

Les amendes les plus lourdes sont revenues au club belge du Royal Antwerp et aux Turcs de Trabzonspor et pourront aller jusqu'à 2 millions d'euros pour chacun - dont 300'000 quoi qu'il arrive, et le reste en fonction des objectifs de redressement financier que leur a fixés l'instance européenne.

Côté français, Lille a rempli les exigences de l'UEFA depuis 2020 et en a donc fini avec les conditions qui lui étaient infligées, avec une restriction à 23 joueurs inscrits pour les compétitions européennes et l'obligation d'afficher un solde de transferts positif net.

L'AS Monaco, l'Olympique de Marseille et le Paris SG ont eux aussi 'rempli les objectifs qui leur avaient été fixés pour l'année comptable 2022', et resteront sous surveillance, selon les feuilles de route établies pour chacun.

/ATS